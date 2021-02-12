Головні новини футболу 11 лютого: Баварія виграла чемпіонат світу, Яремчук забив, трансфер Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 лютого.
Клубний чемпіонат світу
Баварія офіційно стала найсильнішою командою планети! Мюнхенці виграли клубний чемпіонат світу та повторили унікальний рекорд Барселони. У фіналі турніру чемпіон Німеччини здолав мексиканський Тігрес. Найкращим гравцем ЧС став Роберт Лєвандовскі. У матчі за третє місце Аль-Ахлі виборов "бронзу" в Палмейраса – екс-форвард Шахтаря сконфузився у серії пенальті.
Україна та українці
Євген Селезньов залишається в Колосі після зустрічі з президентом клубу. Динамо може відпустити Назарія Русина до чинного чемпіона Польщі – є одна перешкода. Захисник Шахтаря офіційно перейшов у Маріуполь. Директор УПЛ оцінив загрозу скасування матчів Динамо та Шахтаря.
Наші непогано проявили себе в Кубку Бельгії. Роман Яремчук голом допоміг Генту вийти у чвертьфінал. Богдан Михайліченко асистом посприяв проходу Андерлехта – жертвою став нижчоліговий клуб. А от Артем Кравець не допоміг Коньяспору вийти у півфінал Кубка Туреччини, схибивши у серії одинадцятиметрових проти Бешикташа.
Європа
Плей-офф Ліги чемпіонів може відбутися за зразком минулого сезону – масові перенесення матчів змушують хвилюватися. Неймар не зіграє проти Барселони у матчах Ліги чемпіонів. Барселона очікує на перебудову – ЗМІ розсекретили перші кроки Лапорти на посаді президента.
Абрахам вивів Челсі у чвертьфінал Кубка Англії, Саутгемптон вибив Вулверхемптон. Манчестер Сіті зустрінеться з Евертоном, Манчестер Юнайтед також дістався топ-суперник – жеребкування наступного раунду Кубка Англії.