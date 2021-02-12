Клубний чемпіонат світу

Баварія офіційно стала найсильнішою командою планети! Мюнхенці виграли клубний чемпіонат світу та повторили унікальний рекорд Барселони. У фіналі турніру чемпіон Німеччини здолав мексиканський Тігрес. Найкращим гравцем ЧС став Роберт Лєвандовскі. У матчі за третє місце Аль-Ахлі виборов "бронзу" в Палмейраса – екс-форвард Шахтаря сконфузився у серії пенальті.

Україна та українці

Євген Селезньов залишається в Колосі після зустрічі з президентом клубу. Динамо може відпустити Назарія Русина до чинного чемпіона Польщі – є одна перешкода. Захисник Шахтаря офіційно перейшов у Маріуполь. Директор УПЛ оцінив загрозу скасування матчів Динамо та Шахтаря.

Наші непогано проявили себе в Кубку Бельгії. Роман Яремчук голом допоміг Генту вийти у чвертьфінал. Богдан Михайліченко асистом посприяв проходу Андерлехта – жертвою став нижчоліговий клуб. А от Артем Кравець не допоміг Коньяспору вийти у півфінал Кубка Туреччини, схибивши у серії одинадцятиметрових проти Бешикташа.

Європа

Плей-офф Ліги чемпіонів може відбутися за зразком минулого сезону – масові перенесення матчів змушують хвилюватися. Неймар не зіграє проти Барселони у матчах Ліги чемпіонів. Барселона очікує на перебудову – ЗМІ розсекретили перші кроки Лапорти на посаді президента.

Абрахам вивів Челсі у чвертьфінал Кубка Англії, Саутгемптон вибив Вулверхемптон. Манчестер Сіті зустрінеться з Евертоном, Манчестер Юнайтед також дістався топ-суперник – жеребкування наступного раунду Кубка Англії.