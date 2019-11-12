Головні новини футболу 11 листопада: збірна Україна зібралася у Києві, Каштру та Назарина – найкращі в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 листопада.

Збірна України

Українська збірна зібралась у Києві перед матчами проти Естонії та Сербії. "Синьо-жовті" втратили двох гравців перед найближчими поєдинками.

Натомість Євген Коноплянка близький до відновлення і має шанс вийти у матчі проти сербів. Іван Петряк пояснив, чому не бачить сенсу у виклику до збірної України.

Матч Україна – Естонія обслужить іспанська бригада арбітрів. Віктор Скрипник пояснив, яку користь отримає Іванісеня від свого дебютного виклику у збірну України.

УПЛ

Луїш Каштру став найкращим тренером 14-го туру УПЛ. Тим часом Єгор Назарина визнаний найкращим гравцем звітного туру Прем'єр-ліги.

Томас Грімм заявив, що готовий покинути посаду президента УПЛ наприкінці 2019 року. Львівські Карпати суворо покарали Кудрика за непристойний жест у матчі проти Маріуполя.

Інші топ-події

Хабі Алонсо став претендентом на посаду головного тренера Баварії. Зате Карло Анчелотті можуть звільнити з посади тренера Наполі найближчим часом – є несподіваний кандидат на заміну.

Федерація футболу Іспанії визначилась із місцем проведенням Суперкубка країни на найближчі три роки. А збірні Німеччини, Іспанії та Бельгії показали комплекти форми на чемпіонат Європи-2020.