Головні новини футболу 11 листопада: Манчестер Сіті здолав МЮ в дербі, сенсація в Барселоні, перемоги Динамо і Шахтаря

Динамо та Шахтар здобули чергові перемоги, поразка Барселони на Камп Ноу, Ман Сіті сильніший у дербі. "Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 11 листопада.

Україна

15 тур УПЛ завершився двома матчами за участю грандів. Динамо розгромило Маріуполь у Києві, а Шахтар спокійно переміг Ворсклу в Полтаві та зберіг відрив від киян, який складає 8 очок. У складі Динамо черговим голом відзначився Микола Шапаренко, який забиває у 4 поєдинку поспіль – відео голів та огляд матчу.

Півзахисник Карпат Мар'ян Швед, який раніше був у резервному списку збірної України, викликаний на збір національної команди. "Синьо-жовті" вже у понеділок розпочнуть підготовку до поєдинків проти Словаччини та Туреччини. Захисник Шахтаря Богдан Бутко не допоможе команді через травму.

Тим часом футбольний світ активно реагував на перемогу Олександра Усика.

Топ-матчі дня

В Англії Манчестер Сіті обіграв Манчестер Юнайтед у центральному поєдинку 12 туру та зберіг лідерство в турнірній таблиці. Ліверпуль здобув перемогу, а Челсі та Арсенал несподівано втратили очки.

Сенсація трапилась в Іспанії – Барселона програла Бетісу в результативній перестрілці та дозволила Атлетіко наблизитись на відстань одного очка. Осічкою каталонців скористався і Реал, який переміг Сельту.

В Італії Ювентус на виїзді здолав Мілан. До слова, гол Андрія Шевченка визнали найкращим у даному протистоянні.

У першому фінальному матчі Копа Лібертадорес Бока Хуніорс та Рівер Плейт розписали видовищну нічию.

Українці за кордоном

Шальке Євгена Коноплянки зазнав нищівної поразки від Айнтрахта, українець вийшов на заміну. Інший екс-гравець Дніпра Євген Шахов віддав гольову передачу в матчі ПАОКа. Асистом відзначився і Євген Макаренко.

Олександр Зінченко, яким цікавиться Бетіс, може відмовитись від переходу в іспанський клуб – стали відомі причини.

Андрій Лунін, схоже, знову не отримає ігрової практики у матчах Леганеса в Прімері. Травма конкурента українця, якому дуже довіряє тренер, виявилась несерйозною.