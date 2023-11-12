Українці за кордоном

У суботу одразу кілька гравців збірної України відзначилися результативними діями у топ-чемпіонатах. Першим став Артем Довбик, який забив черговий гол за Жирону з асисту Віктора Циганкова. Команда українців знову виграла і втрималася на вершині Ла Ліги.

Віталій Миколенко знову забив гол – Евертон вирвав перемогу, українець зіграв найкращий матч сезону і встановив рекорд АПЛ. Приклад із партнерів взяв Олександр Зінченко, який забив гол і провів суперматч, ставши найкращим – Арсенал переміг Бернлі й наздогнав Ман Сіті на вершині АПЛ.

Назарій Русин віддав дебютний асист на Беллінгема та посприяв перемозі Сандерленда в чемпіонаті Англії.

Андрій Лунін допоміг Реалу розгромити Валенсію. Українець двічі врятував, але пропустив, невдалий вихід Романа Яремчука.

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УПЛ

Продовжився 14-й тур УПЛ – у суботу зіграли три матчі. Ворскла завдяки пенальті здолала Оболонь і перервала 5-матчеву безвиграшну серію. Полісся захопило лідерство в УПЛ, здійснивши камбек проти Металіста 1925, а Руслан Ротань перервав серію без перемог.

Зоря офіційно підтвердила звільнення Кривенцова і назвала неочікуваного наступника. Натомість Шахтар оголосив про поповнення з Європи у тренерському штабі Пушіча.

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