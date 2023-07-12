Україна

Україна – Англія: команда Реброва дізналась стадіон для прийому топ-суперника у відборі на Євро-2024.

Суд скасував рішення про відсторонення Павелка від посади президента УАФ. Попри це, очільник українського футболу поки залишається в СІЗО – цей запобіжний захід наразі чинний.

Ярославський і Металіст: наставник харків'ян поставив крапку у питанні відходу олігарха з клубу.

Шахтар повинен дякувати своєму "екс" – Мудрик, чітка українізація і ще кілька причин.

Трансфери

Динамо відпустило Томаша Кендзьору у клуб скандального росіянина. Польський захисник вирушив у оренду, але може більше не повернутися до Києва, адже через рік його контракт із клубом завершується.

Тоттенхем офіційно підписав Соломона, проігнорувавши погрози Шахтаря. "Гірники" не отримають за гравця жодної копійки.

Лондонський Челсі відпустив форварда в Бундеслігу. Чистка роздутого складу в команді Михайла Мудрика триває.

Скандальний вінгер Зорі може зіграти у Лізі чемпіонів – відомі європейські клуби, які претендують на українця.

Баварія виставила на продаж 7 гравців. Мюнхенці намагаються нашкребти грошей на Харрі Кейна.

Ліонель Мессі прибув у США для завершення переходу в Інтер Маямі – відома дата найочікуванішої презентації.

Ліга чемпіонів

Стартував перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24. Владислав Кочергін забив переможний гол у складі польського Ракува, а от інші представники України зазнали невдачі.