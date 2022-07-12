Головні новини футболу 11 липня: Де Дзербі покинув Шахтар, Погба перейшов у Ювентус, Ахметов відмовився від "Футболів"
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 липня.
Україна
Шахтар оголосив про відставку Роберто Де Дзербі. УЄФА оголосив розподіл грошей у Лізі чемпіонів-2022/23 – ми підрахували, скільки вже заробив Шахтар і скільки може дістатися Динамо.
Шахтар розпочинає підготовку до нового сезону, частина гравців вже пройшли медогляд. Динамо покинуло Швейцарію і перебралось у Францію, де зіграє з Ліоном. УПЛ остаточно дізналась дату початку нового сезону.
Рінат Ахметов офіційно відмовився від усіх своїх медіа – канали "Футбол" та інші активи переходять у власність України. Депутат, якого Україна оголосила в розшук, зіграв з легендами Динамо матч на 100-річчя німецького клубу.
Ярмоленко та Динамо
Андрій Ярмоленко, за інформацією ЗМІ, не зміг домовитись з Динамо щодо повернення. Інше джерело додає, що капітан збірної значно ближчий до ОАЕ, ніж до України. Віктор Вацко навпаки переконує, що Ігор Суркіс запропонував Андрію Ярмоленку безстроковий контракт з Динамо і посаду в клубі.
Світ
Поль Погба знову офіційно став гравцем Ювентуса, де взяв собі культовий номер. Роналду провів розмову з Тен Хагом, і наставник Манчестер Юнайтед дав чітку відповідь щодо майбутнього португальця. Фенербахче з ганьбою вигнав головну зірку перед матчами Ліги чемпіонів з Динамо. Англія рознесла Норвегію з рекордним рахунком і вийшла в 1/4 жіночого Євро-2022.