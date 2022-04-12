Україна

Олександр Рябоконь вступив до територіальної оборони. "Путін став у один ряд зі Сталіним": екс-капітан збірної Фінляндії в ексклюзивному інтерв'ю розповів про прихисток українців, похвалив Довбика і висміяв Росію.

Україна дізналась дату можливого матчу за путівку на ЧС-2022 – Шотландія має намір провести дві гри з "синьо-жовтими". Динамо може провести поєдинок з Манчестер Сіті. Ігор Суркіс прокоментував майбутнє Динамо.

Леоненка звільнили з телеканалів Футбол за слова на захист російських спортсменів. Помер екс-гравець і тренер Шахтаря.

Наші за кордоном

Михайло Мудрик за крок від переходу у клуб АПЛ. Сторони погодили суму компенсації. Михайло вже вилетів на Туманний Альбіон. Щоправда, Шахтар також отримав пропозицію щодо Мудрика від Бенфіки. Талант Металіста 1925 перебрався у клуб Сегунди до Лебеденка. Сергій Ребров всьоме поспіль визнаний найкращим тренером місяця в ОАЕ.

Світ

З'явилися чутки, що Лєвандовскі узгодив історичний контракт з Барселоною. Однак оточення футболіста згодом спростувало цю інформацію. Манчестер Сіті визначився з майбутнім Зінченка – Гвардіола склав список пріоритетних новачків. Власники ПСЖ вирішили продати клуб – парижани на порозі великої перебудови.