Ліга чемпіонів

Відбулися перші чвертьфінали Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті розгромив на своєму полі Баварію – Холанд забив і оформив асист. Інтер впевнено переміг Бенфіку, перервавши невдалу серію.

Сьогодні відбудуться ще два матчі 1/4 фіналу. Реал зустрінеться з Челсі, а Мілан зіграє з Наполі. Анонси незабаром з'являться на сайті.

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