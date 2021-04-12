Україна

В УПЛ був насичений ігровий день з 4-ма поєдинками. Ворскла на класі здолала Львів, Зоря прогнозовановпоралась з Інгульцем, Рух був сильнішим за Минай у дуелі аутсайдерів, а Колос здійснив камбек у матчі проти Олімпіка.

У захисника Динамо діагностували перелом після матчу з СК Дніпро-1, лікарі київського клубу повідомили деталі відновлення.

Минай має претензії до Артема Мілевського і не хоче продовжувати співпрацю з форвардом. Міля не забарився з коментарем щодо чуток про своє майбутнє.

Європа

Не вщухають емоції і після нещодавньої битви Реала та Барселони. Іспанські ЗМІ помітили черговий скандал в останньому Класіко.

Манчестер Юнайтед здійснив вражаючий камбек у поєдинку з Тоттенхемом – Моурінью віддаляється від зони Ліги чемпіонів.

Холанд озвучив свої фінансові апетити – Реал та Барселона шоковані.

Українці за кордоном

Маліновський двома шедеврами повернув Аталанту у зону Ліги чемпіонів. Відео дій українця у матчі Серії А.

Захисник Динамо Артем Шабанов зазнав пошкодження у матчі чемпіонату Польщі. Гравець не зміг самостійно покинути поле.

Одразу двоє гравців збірної України зійшлись у двобої в рамках чемпіонату Бельгії, матч вийшов видовищним.