Українська Прем'єр-ліга

Шахтар оформив камбек в Олександрії – вирішальний гол Мораєса, моторошна травма Рибалки, краса Соломона.

Ворскла та Львів завершили рік вогняною нічиєю – полтавці зимуватимуть під Зорею.

Верес розписав ювілейну нічию з Рухом у туманному Луцьку і залишився в середині турнірної таблиці.

Топ-матчі Європи

Манчестер Сіті переміг Вулверхемптон завдяки неоднозначному пенальті – Зінченко провів хороший матч.

Челсі і Манчестер Юнайтед здобули перемоги, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді.

Баварія вирвала перемогу над Майнцом, Борусія Д втратила очки в матчі з Бохумом, а РБ Лейпциг розтрощив Борусію М.

Ібрагімовіч у компенсований час врятував Мілан, Венеція розписала сенсаційну нічию з Ювентусом.

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Кривбас офіційно викупив Хобленка в СК Дніпро-1 – нападник оформив 11+11 за півсезону.

Тоттенхем ризикує вилетіти з єврокубків, не зігравши останній матч – УЄФА підтвердив, що зустріч з Ренном не відбудеться.

Петряк забив скандальний гол і посприяв перемозі Фехервара