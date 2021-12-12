Головні новини футболу 11 грудня: Шахтар здійснив камбек в УПЛ, хороший поєдинок Зінченка за Ман Сіті
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за суботу, 11 грудня.
Українська Прем'єр-ліга
Шахтар оформив камбек в Олександрії – вирішальний гол Мораєса, моторошна травма Рибалки, краса Соломона.
Ворскла та Львів завершили рік вогняною нічиєю – полтавці зимуватимуть під Зорею.
Верес розписав ювілейну нічию з Рухом у туманному Луцьку і залишився в середині турнірної таблиці.
Топ-матчі Європи
Манчестер Сіті переміг Вулверхемптон завдяки неоднозначному пенальті – Зінченко провів хороший матч.
Челсі і Манчестер Юнайтед здобули перемоги, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді.
Баварія вирвала перемогу над Майнцом, Борусія Д втратила очки в матчі з Бохумом, а РБ Лейпциг розтрощив Борусію М.
Ібрагімовіч у компенсований час врятував Мілан, Венеція розписала сенсаційну нічию з Ювентусом.
Інші важливі новини
Кривбас офіційно викупив Хобленка в СК Дніпро-1 – нападник оформив 11+11 за півсезону.
Тоттенхем ризикує вилетіти з єврокубків, не зігравши останній матч – УЄФА підтвердив, що зустріч з Ренном не відбудеться.
Петряк забив скандальний гол і посприяв перемозі Фехервара