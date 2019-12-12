Головні новини футболу 11 грудня: Шахтар вилетів з Ліги чемпіонів, Зінченко повернувся на поле, Гаттузо очолив Наполі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 грудня.

Шахтар програв Аталанті та вилетів з ЛЧ

В матчі 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар поступився Аталанті, припинивши боротьбу в Лізі чемпіонів. У другому таймі команда Луїша Каштру пропустила 3 голи та вилетіла в Лігу Європи, посівши 3 місце в групі. Руслан Маліновський вийшов на заміну та віддав результативну передачу – дивіться відео голів та огляд матчу.

"Гірники" догравали матч у меншості після вилучення Додо. Вагому роль зіграв і VAR, після використання якого був скасований гол Шахтаря, натомість взяття воріт Андрія Пятова зарахували. Серйозний вплив VAR відзначив і Луїш Каштру, але тренер Шахтаря назвав іншого винуватця поразки.

Аталанта стала першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка вийшла у плей-офф турніру, програвши стартові 3 матчі.

Кількома годинами раніше Шахтар U-19 програв Аталанті U-19 та припинив виступи в Юнацькій лізі УЄФА.

Ліга чемпіонів

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