ЧС-2022

Неймар та ще кілька зірок збірної Бразилії обрали нового тренера після несподіваного вильоту з ЧС-2022 і відставки Тіте. Змінити наставника може і збірна Англії, яка вилетіла у чвертьфіналі від Франції. Позиції Гарета Саутгейта похитнулися.

Михайло Мудрик знає, чому Бразилія вилетіла з ЧС-2022: найпідступніша збірна Мундіалю не повинна вийти у фінал. "Придурку, вали звідси": Мессі зірвало дах, помста ван Галу через 8 років – все про найкращий матч чемпіонату світу в Катарі.

Кріштіану Роналду вперше прокоментував виліт Португалії з ЧС-2022. Зірковий нападник так і не став чемпіоном світу і, можливо, більше не зіграє на Мундіалях, адже йому вже 37 років.

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Україна

Андрій Лунін може піти з Реала. Мадридці роздумують над трансфером героя ЧС-2022, а українець у цьому випадку піде в чергову оренду, щоб нарешті отримувати стабільну ігрову практику.

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