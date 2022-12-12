Головні новини футболу 11 грудня: Реал знайшов заміну Луніну, топ-збірні шукають тренерів, облом Зідана
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 11 грудня.
ЧС-2022
Неймар та ще кілька зірок збірної Бразилії обрали нового тренера після несподіваного вильоту з ЧС-2022 і відставки Тіте. Змінити наставника може і збірна Англії, яка вилетіла у чвертьфіналі від Франції. Позиції Гарета Саутгейта похитнулися.
Михайло Мудрик знає, чому Бразилія вилетіла з ЧС-2022: найпідступніша збірна Мундіалю не повинна вийти у фінал. "Придурку, вали звідси": Мессі зірвало дах, помста ван Галу через 8 років – все про найкращий матч чемпіонату світу в Катарі.
Кріштіану Роналду вперше прокоментував виліт Португалії з ЧС-2022. Зірковий нападник так і не став чемпіоном світу і, можливо, більше не зіграє на Мундіалях, адже йому вже 37 років.
Харрі Кейн вступив у клуб легенд: топ-5 найбільш сумнозвісних промахів з пенальті в історії чемпіонатів світу.
Україна
Андрій Лунін може піти з Реала. Мадридці роздумують над трансфером героя ЧС-2022, а українець у цьому випадку піде в чергову оренду, щоб нарешті отримувати стабільну ігрову практику.
Роман Безус забив гол на Кіпрі – красивий переможний удар на останній хвилині.
"Не все так однозначно": Тимощук у стилі російської пропаганди вперше заговорив про війну в Україні.
Дніпро-Арену й тренувальну базу СК Дніпро-1 виставили на аукціон.
Інші головні події
Баварія знайшла заміну Нойєру, який зламав ногу під час катання на лижах – герой ЧС-2022 поки чекає.
Зінедін Зідан 1,5 року просидів без роботи і, схоже, залишиться ні з чим – збірна Франції вже має тренера на Євро-2024.