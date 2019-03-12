Головні новини футболу 11 березня: Зідан знову очолив Реал, Лунін увійшов у збірну туру в Іспанії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 11 березня.

Зінедін Зідан повернувся в Реал

Мадридський Реал отримав нового головного тренера – вже третього у поточному сезоні. Мадридці починали сезон під керівництвом Хулена Лопетегі, продовжили із Сантьяго Соларі, а завершать із Зінедіном Зіданом. 46-річний француз повернувся у Реал після того, як оголосив про відхід з клубу по завершенні сезону 2017/18. Контракт розрахований до літа 2022 року.

За словами Зідана, він не зміг відмовити очільнику Реала Флорентіно Пересу та щасливий повернутись у Мадрид. Президент "вершкових" у свою чергу назвав Зізу найкращим тренером світу. Нагадаємо, під керівництвом француза Реал виграв 9 трофеїв, у тому числі 3 Ліги чемпіонів.

Україна

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