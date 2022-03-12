Головні новини футболу 11 березня: Тимощук позбавлений усіх регалій, реформа "Золотого м'яча"
"Футбол 24" презентує дайжест головних новин за 11 березня.
Війна Росії та України
Стадіон чернігівської Десни знову став об'єктом бомбардування – фото жахливих дій російських окупантів.
Владислав Ващук і його сім'я зуміли евакуюватися з Гостомеля, в якому кілька днів тривали бойові дії.
Автор першого гола Шахтаря у єврокубках помер в окупованому Херсоні, а колишній український арбітр поранений під час обстрілів Харкова.
Наші за кордоном
Анатолій Тимощук втрачає все – офіційне покарання для зрадника України та поплічника окупантів. Щоправда, після цього він заручився підтримкою Зеніта, а російський клуб збирається захищати Тимощука в CAS
Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках.
Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем Аталанти у лютому. Інший укранець – Артем Фаворов – відзначився голом у матчі чемпіонату Угорщини.
Світ
Динамо постане перед судом через борги за провальний трансфер – війна в Україні дала киянам додатковий час.
"Золотий м'яч" зазнає низки історичних змін. Нововведення наберуть чинності вже у 2022 році.
Помер знаменитий чемпіон світу та Європи у складі збірної Німеччини.