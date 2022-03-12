Війна Росії та України

Стадіон чернігівської Десни знову став об'єктом бомбардування – фото жахливих дій російських окупантів.

Владислав Ващук і його сім'я зуміли евакуюватися з Гостомеля, в якому кілька днів тривали бойові дії.

Автор першого гола Шахтаря у єврокубках помер в окупованому Херсоні, а колишній український арбітр поранений під час обстрілів Харкова.

Наші за кордоном

Анатолій Тимощук втрачає все – офіційне покарання для зрадника України та поплічника окупантів. Щоправда, після цього він заручився підтримкою Зеніта, а російський клуб збирається захищати Тимощука в CAS

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках.

Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем Аталанти у лютому. Інший укранець – Артем Фаворов – відзначився голом у матчі чемпіонату Угорщини.

Світ

Динамо постане перед судом через борги за провальний трансфер – війна в Україні дала киянам додатковий час.

"Золотий м'яч" зазнає низки історичних змін. Нововведення наберуть чинності вже у 2022 році.

Помер знаменитий чемпіон світу та Європи у складі збірної Німеччини.