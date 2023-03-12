Україна

Стартував 17-й тур УПЛ. Олександрія на виїзді розписала бойову нічию з Минаєм – третій камбек Ротаня і Ко поспіль. Не обійшлося без скандалу, адже гол Олександрії, можливо, був забитий з офсайду. Володимир Шаран після матчу акцентував на цьому увагу.

Інгулець дотиснув Металіст і вирвався в середину таблиці. Розкішний старт Сергія Ковальця з 6-ма очками у двох матчах. Зоря здолала Львів та відірвалась від Динамо – дубль новачка, краса чемпіона світу та ювілей ван Леувена.

Самба Діалло виграв молодіжний Кубок Африки. Гравець Динамо як капітан збірної Сенегалу підняв трофей, партнери забрали інші нагороди.

Топ-матчі дня

Михайло Мудрик віддав перший асист за Челсі у переможному матчі АПЛ з Лестером. VAR поцупив гол українця, магія Енцо і Поттера, шалений фарт.

Ліверпуль програв команді Забарного в матчі АПЛ після 7:0 з МЮ. Унікальний пенальті Салаха, логічний реванш за 0:9.

Віталій Миколенко вибрався із зони вильоту АПЛ – подвійний герой Евертона голом на першій хвилині обірвав фантастичну серію.

Манчестер Сіті впритул наблизився до Арсенала. Реал здобув вольову перемогу в Ла Лізі, а Наполі відірвався на 18 очок і може починати готувати сценарій святкування Скудетто.

ПСЖ після вильоту з ЛЧ ледь не зганьбився у Франції. Мессі та Мбаппе принесли перемогу в компенсований час.

Світ

Барселона зробила заяву щодо суддівського скандалу, який може коштувати місця в Прімері та ЛЧ.

Баварія та ще 10 провалів ПСЖ в ЛЧ – шаленство Бензема, рятівний гол легенди Шахтаря, рекорд МЮ, 6:1.

П'єрлуїджі Колліна хоче ввести нове правило у футболі після 7:0 між Ліверпулем та МЮ.