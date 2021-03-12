Ліга Європи

Стартові матчі 1/8 фіналу ЛЄ вийшли провальними для українських грандів. Динамо поступилося Вільяреалу в Києві, значно погіршивши свої шанси на чвертьфінал – відеоогляд матчу. Шахтар теж не потішив – Рома розгромила команду Луїша Каштру і практично гарантувала собі путівку в наступну стадію. Паулу Фонсека здолав своїх колишніх підопічних – відео голів і огляд поєдинку.

В інших матчах Ліги Європи Манчестер Юнайтед і Мілан розійшлися миром, Тоттенхем, Аякс і Арсенал впевнено перемогли.

Україна

Георгій Цітаішвілі успішно прооперований. За попередніми прогнозами, вінгер Динамо, який на правах оренди виступає за Ворсклу та травмувався у матчі з Маріуполем, пропустить 2 місяці.

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