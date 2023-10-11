Збірна України

Команда Сергія Реброва нарешті зібралася у повному складі і готується до матчу проти Північної Македонії. Поєдинок у Празі заплановано на 14 жовтня.

Скандал навколо порушення футболістами комендантської години

У трьох "гульвіс" з Динамо несподівано з'явилось купа "адвокатів", але це не рятує від санкцій. Клуби карають і безпосередніх учасників подій, і тих, хто накинувся на журналістів.

Олександр Алієв у емоційній формі закликав усіх таких "відпочивальників" гнати на фронт. Також екс-хавбек Динамо ділиться новинами про стан Артема Мілевського.

Повернення росіян у світовий футбол скасовується

УЄФА під тиском футбольної спільноти таки відмовився від своєї абсурдної ідеї дозволити російським збірним U-17 виступати на міжнародній арені.

Ще одна важлива новина – визначились господарі Євро-2028 та Євро-2032.

Футбольний бік війни Ізраїлю та ХАМАС

Ізраїльська збірна очікувано переносить найближчі матчі відбору на чемпіонат Європи. Країні зараз зовсім не до футболу – відомий гравець втратив ногу, а онуку екс-тренера збірної вбили терористи.

Злива тренерських призначень і прощання Азара

За один день нових наставників отримали Салернітана, Севілья, Аугсбург та Фламенго. Еден Азар також вже може задуматися про тренерську кар'єру – ігрову екс-зірка Челсі завершив у 32 роки.