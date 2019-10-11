Головні новини футболу 10 жовтня: Україна U-21 осоромилася в матчі з Румунією, визначився перший учасник Євро-2020

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 жовтня.

Збірні України

Молодіжна збірна України зазнала розгрому від ровесників з Румунії у відборі до Євро-2021: повне ігрове фіаско, "двійка" Ротаню та непомітність лідерів. У наші ворота влетіло 3 м'ячі, а "синьо-жовті" не відповіли жодним голом.

Головна команда країни завершує підготовку до матчу кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 проти Литви. Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції запевнив, що його підопічні гратимуть виключно на перемогу. У збірної України немає втрат – зіграти зможе навіть Миколенко. Футболісти провели відкрите тренування.

Матч Україна – Литва розпочнеться сьогодні о 21:45 на ОСК Металіст. Новини з Харкова, детальний звіт про гру та оперативне відео – стежте за всім найцікавішим на "Футбол 24". Анонс зустрічі незабаром з'явиться на сайті.

Євро-2020

Розпочався сьомий тур відбору до чемпіонату Європи-2020. Бельгія знищила Сан-Маріно і стала першим учасником фінальної частини турніру. Нідерланди ж ледь не загнали себе в складну ситуацію домашньою поразкою Північній Ірландії – у компенсований час "ораньє" все ж оформили грандіозний камбек.

Представники УПЛ проявили себе по-різному. Тамаш Кадар епічними фейлами зганьбився у футболці збірної Угорщини – завдяки "динамівцю" хорвати влаштували легкий розгром. Каспарс Дубра не зумів стримати Роберта Лєвандовскі – лідер Польщі з допомогою Томаша Кендзьори відзначився хет-триком і повернув "кадрі" комфортне лідерство у групі. Манор Соломон і Беньямін Вербіч зазнали болючих поразок.

Екс-українці Непогодов і Малий не врятували Казахстан від програшу Кіпру.

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