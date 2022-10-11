Війна

Окупанти вчора масово обстріляли українські міста. Через це довелося скасувати матч УПЛ. Шевченко під час теракту росіян перебував у потязі – легенда на кілька годин застряг посеред поля. Фанат Динамо загинув, захищаючи Україну.

Шахтар – Реал

Шахтар сьогодні зіграє з Реалом у Лізі чемпіонів. Анонс незабаром з'явиться на сайті. Ігор Йовічевіч дав сміливу обіцянку перед матчем. Карло Анчелотті розповів про готовність лідерів і єдине, чого бракує Луніну. Скаути Арсенала приїхали стежити за Мудриком на матч Реал – Шахтар, але їх приголомшив інший гравець.

Інші новини

Динамо залишилося з одним здоровим голкіпером – чергова важка травма підкосила киян. Зінченко знову отримав пошкодження. Грізманн офіційно покинув Барселону – Атлетіко викупив чемпіона світу. Хавбек сенсації АПЛ завершив кар'єру у 24 роки через смертельну загрозу.