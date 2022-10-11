Головні новини футболу 10 жовтня: Динамо втратило другого голкіпера, гучний трансфер Барселони
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 жовтня.
Війна
Окупанти вчора масово обстріляли українські міста. Через це довелося скасувати матч УПЛ. Шевченко під час теракту росіян перебував у потязі – легенда на кілька годин застряг посеред поля. Фанат Динамо загинув, захищаючи Україну.
Шахтар – Реал
Шахтар сьогодні зіграє з Реалом у Лізі чемпіонів. Анонс незабаром з'явиться на сайті. Ігор Йовічевіч дав сміливу обіцянку перед матчем. Карло Анчелотті розповів про готовність лідерів і єдине, чого бракує Луніну. Скаути Арсенала приїхали стежити за Мудриком на матч Реал – Шахтар, але їх приголомшив інший гравець.
Інші новини
Динамо залишилося з одним здоровим голкіпером – чергова важка травма підкосила киян. Зінченко знову отримав пошкодження. Грізманн офіційно покинув Барселону – Атлетіко викупив чемпіона світу. Хавбек сенсації АПЛ завершив кар'єру у 24 роки через смертельну загрозу.