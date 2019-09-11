Головні новини футболу 10 вересня: збірна України розписала феєричну нічию з Нігерією, "молодіжка" знищила Мальту

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 вересня.

Збірні України

Національна збірна України розписала божевільну нічию з Нігерією у товариському матчі: 45 хвилин терору через втрату "гірника", повернення Коно, "топ-клас Луніна" та старі герої. "Синьо-жовті" під завісу зустрічі оформили камбек з голами Зінченка та Яремчука.

Андрій Шевченко заявив, що не має претензій до своїх підопічних. А наставник африканців не хотів би перетнутися з Україною на чемпіонаті світу.

Молодіжна збірна України розбила Мальту в другому турі кваліфікації до Євро-2021: ефектні голи, цікаві напрацювання та проблеми з психологією. Лєднєв, Топалов і Цітаішвілі відзначилися класними результативними ударами. Головний тренер "молодіжки" Руслан Ротань розкритикував гравців за "юнацький футбол".

Євро-2020

Завершився шостий тур кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. Англія яскраво перестріляла Косово зусиллями Стерлінга та Санчо. Франція, Туреччина та Чехія здобули розгромні перемоги, а от Ісландія неприємно здивувала – острів'яни поступилися Албанії.

Відбулися ще два матчі в групі збірної України. Португалія на виїзді знищила Литву завдяки покеру Кріштіану Роналду та наблизилися до нас у турнірній таблиці. Сербія у надважкому матчі здолала Люксембург і зберегла шанси на перші два місця. Конкуренти перемогли, але лідерству України поки що нічого не загрожує.

Інші топ-новини

Львів офіційно призначив нового головного тренера. Ним став Володимир Мазяр, який напередодні покинув інший клуб "за станом здоров'ям".

Реал незадоволений становищем Андрія Луніна у Вальядоліді. Керівництво мадридського клубу турбується щодо ігрової практики українця.

Італійська преса засвітила зарплату Руслана Маліновського в Аталанті – хавбек отримує солідні гроші та входить у топ-6 найбільш високооплачуваних гравців клубу. До слова, клуби Серії А встановили рекорд за виплатами зарплат.