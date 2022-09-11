Шахтар дотиснув Чорноморець і став лідером УПЛ / ФК Шахтар

Україна

Відбулися два матчі 4-го туру УПЛ. Верес переміг Кривбас, а команда Вернидуба не забила у четвертому матчі поспіль. Тренер після гри зізнався, що готовий до відставки. Шахтар обіграв Чорноморець завдяки голу на останніх секундах гри. "Гірники" вийшли на перше місце чемпіонату.

У лавах зрадників України поповнення. Колишній гравець Шахтаря і збірної України поїхав працювати тренером у Росію.

Ігор Суркіс відреагував на небажання Циганкова продовжувати контракт з Динамо. Також президент киян оцінив можливість відставки Мірчі Луческу.

Окремий респект ЗСУ, які продовжують звільняти українську землю від окупантів. Своє захоплення нашими воїнами висловив знаменитий екс-гравець Барселони і збірної Англії.

Топ-матчі дня

Андрій Ярмоленко оформив дебютні гол та асист, посприявши перемозі команди Реброва з рахунком 7:0. Роман Яремчук дублем з асистів допоміг Брюгге перемогти в матчі чемпіонату Бельгії.

РБ Лейпциг після поразки Шахтарю розгромив Борусію Д, Баварія у доданий час втратила два очки.

Барселона здобула чергову перемогу в Ла Лізі. Матч проти Кадіса перервали через серцевий напад у фаната. Голкіпер Кадіса став одним із героїв порятунку – його реакцію і вчинок обговорюють усі.

У чемпіонаті Італії всі лідери здобули важкі перемоги.

Росія – Боснія і Герцеговина

Рішення балканської асоціації футболу зіграти товариський матч проти росіян, яких ігнорує весь цивілізований світ, шокувало футбольну спільноту. Обурені навіть самі боснійські футболісти. Зокрема, слово взяв зірковий капітан збірної, який підтримав народ України. "Хто з'явиться на матчі проти росіян, більше не зможе ступити в нашу країну": ветеран збірної Боснії і Герцеговини не добирав слів. Після таких заяв тамтешні чиновники почали давати задню – з'явилися перші розмови, що матч можуть скасувати.

Своє обурення висловили й українці – Руслан Маліновський та Андрій Пятов. Своє звернення готує й УАФ.

"Серби хочуть зруйнувати місцевий футбол": чому боснійська Федерація погодилася на товариський матч із Росією? Ексклюзив "Футбол 24".