Україна

Стали відомі пари другого попереднього раунду Кубка України 2020/21 – результати жеребкування. До слова, КДК УАФ дискваліфікував з турніру дві команди.

Микита Бурда був прооперований у Німеччині. Відновлення захисника Динамо, який травмувався у спарингу з Колосом, затягнеться на кілька місяців.

Юрій Вірт офіційно продовжив контракт з Вересом, хоча окремі ЗМІ анонсували відхід тренера.

Трансфери

Микола Матвієнко зацікавив Вест Хем. Клуб Андрія Ярмоленка вже начебто розпочав перемовини з Шахтарем, переконує авторитетний британський ЗМІ.

Альбасете хоче зберегти Романа Зозулю, але є певні перешкоди – українець має варіант у Європі та може повернутися в Динамо. Зозуля не проти продовжити контракт з клубом, але також може бути і проданий ще у поточне міжсезоння.

Реал не отримав жодної копійки за Хамеса, який перейшов до Евертона, – мадридці втратили 75 млн євро.

Челсі відпустив нападника в інший клуб АПЛ на правах оренди. Щоправда, перед тим продовживши з ним контракт.

Світ

Андрія Луніна не бачать у Реалі, але пророкують успішну кар'єру в Європі – думка авторитетного експерта про голкіпера збірної України.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші. Також каталонці офіційно визначилися з датою президентських виборів.

ПСЖ програв стартовий матч чемпіонату Франції 2020/21 – помилка голкіпера стала фатальною.