Головні новини футболу 10 травня: Інтер обіграв Мілан і близький до фіналу ЛЧ, легенда Барселони йде з клубу
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 10 травня.
Єврокубки
Інтер розібрався з Міланом у першому півфіналі Ліги чемпіонів, забивши двічі за 11 стартових хвилин гри. Два "дідусі" принесли історичну перемогу і наблизили команду Сімоне Індзагі до фіналу.
Батько Холанда оскандалився під час матчу з Реалом – кидався їжею та був миттєво покараний. "Боягуз Гвардіола" і "п*дик Холанд": Іспанія лютує через грабунок Реала – подвійний скандал в ЛЧ.
Україна
Ворскла здолала Шахтар і стала чемпіоном України серед жінок – всі тури виграні, в середньому 6 голів за матч.
Українець став чемпіоном Нідерландів через кілька місяців після відходу з Шахтаря. Перемога 9:1 вирішила долю титулу.
Батько Романа Зозулі воює у Бахмуті. Екс-нападник збірної України показав результат роботи російських безбожників.
Аль-Айн має трьох кандидатів на заміну Реброву – серед них Луческу. Нещодавно в ОАЕ повідомили, що український тренер не буде продовжувати контракт і покине клуб після завершення сезону 2022/23.
Мірча Луческу опинився на радарах європейського гранда, який вже намагався "красти" тренера Динамо.
Євген Селезньов проведе прощальний матч в Ужгороді. Мудрик, Довбик та легенди українського футболу візьмуть участь у поєдинку.
Шахтар і СК Дніпро-1 матимуть VAR на всіх матчах до кінця сезону. Цікаво, що за це платитиме лише один клуб.
Інші головні події
Серхіо Бускетс офіційно покидає Барселону. Іспанець 1 липня стає вільним агентом, але заздалегідь оголосив про відхід з клубу, у складі якого виграв 31 трофей і зіграв 719 матчів.
Помер легендарний воротар чемпіонатів світу – його рекорд підкорився Мессі та Роналду.