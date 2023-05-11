Єврокубки

Інтер розібрався з Міланом у першому півфіналі Ліги чемпіонів, забивши двічі за 11 стартових хвилин гри. Два "дідусі" принесли історичну перемогу і наблизили команду Сімоне Індзагі до фіналу.

Батько Холанда оскандалився під час матчу з Реалом – кидався їжею та був миттєво покараний. "Боягуз Гвардіола" і "п*дик Холанд": Іспанія лютує через грабунок Реала – подвійний скандал в ЛЧ.

Україна

Ворскла здолала Шахтар і стала чемпіоном України серед жінок – всі тури виграні, в середньому 6 голів за матч.

Українець став чемпіоном Нідерландів через кілька місяців після відходу з Шахтаря. Перемога 9:1 вирішила долю титулу.

Батько Романа Зозулі воює у Бахмуті. Екс-нападник збірної України показав результат роботи російських безбожників.

Аль-Айн має трьох кандидатів на заміну Реброву – серед них Луческу. Нещодавно в ОАЕ повідомили, що український тренер не буде продовжувати контракт і покине клуб після завершення сезону 2022/23.

Мірча Луческу опинився на радарах європейського гранда, який вже намагався "красти" тренера Динамо.

Євген Селезньов проведе прощальний матч в Ужгороді. Мудрик, Довбик та легенди українського футболу візьмуть участь у поєдинку.

Шахтар і СК Дніпро-1 матимуть VAR на всіх матчах до кінця сезону. Цікаво, що за це платитиме лише один клуб.

Інші головні події

Серхіо Бускетс офіційно покидає Барселону. Іспанець 1 липня стає вільним агентом, але заздалегідь оголосив про відхід з клубу, у складі якого виграв 31 трофей і зіграв 719 матчів.

Помер легендарний воротар чемпіонатів світу – його рекорд підкорився Мессі та Роналду.