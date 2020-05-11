Головні новини футболу 10 травня: Динамо здало тести на коронавірус, успіх українців у Білорусі, Ла Ліга готує рестарт

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 травня.
Україна
Гравці та тренери Динамо здали тести на коронавірус. Натомість директор академії Динамо розповів, як функціонує команда в умовах карантину.
Франческо Баранка оголосив кількість матчів в Україні, які могли бути договірними. Тим часом Олег Смалійчук на посаді президента УПЛ готовий працювати безкоштовно.
Динамо і Шахтар винні бразильському гранду кругленьку суму. А Олександрія цікавилась вінгером з Бундесліги.
Українці за кордоном
Солігорський Шахтар Вернидуба не зміг обіграти Вітебськ і втратив шанс наблизитися до лідерів. Тренер визнав, що його команда не заслуговувала перемогти суперника.
Натомість Динамо Брест здолало мінських одноклубників в дербі – відео голів та огляд поєдинку Вищої ліги Білорусі.
Артем Мілевський – абсолютний лідер чемпіонату Білорусі за кількома важливими показниками. Форвард Гента Роман Яремчук поділився планами щодо свого майбутнього.
Інші топ-події
Справа Вукоєвіча: поліція повідомила нові деталі скандального затримання екс-динамівця. Турецький футболіст задушив власного сина, який захворів на коронавірус – вбивці загрожує довічне ув'язнення.
Іспанська Ла Ліга планує поновити чемпіонат 12 червня – Реал, Барселона та інші гратимуть в інтенсивному графіку. "АПЛ не продовжувати на нейтральних полях" – проти відновлення чемпіонату Англії виступили одразу 8 клубів.