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КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Головні новини футболу 10 травня: Динамо здало тести на коронавірус, успіх українців у Білорусі, Ла Ліга готує рестарт

07:00 300 Читать на русском
Головні новини футболу 10 травня: Динамо здало тести на коронавірус, успіх українців у Білорусі, Ла Ліга готує рестарт
Нойок і Мілевський / ФК Динамо Брест

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 травня.

Україна

Гравці та тренери Динамо здали тести на коронавірус. Натомість директор академії Динамо розповів, як функціонує команда в умовах карантину.

Франческо Баранка оголосив кількість матчів в Україні, які могли бути договірними. Тим часом Олег Смалійчук на посаді президента УПЛ готовий працювати безкоштовно.

Динамо і Шахтар винні бразильському гранду кругленьку суму. А Олександрія цікавилась вінгером з Бундесліги.

Українці за кордоном

Солігорський Шахтар Вернидуба не зміг обіграти Вітебськ і втратив шанс наблизитися до лідерів. Тренер визнав, що його команда не заслуговувала перемогти суперника.

Натомість Динамо Брест здолало мінських одноклубників в дербі – відео голів та огляд поєдинку Вищої ліги Білорусі.

Артем Мілевський – абсолютний лідер чемпіонату Білорусі за кількома важливими показниками. Форвард Гента Роман Яремчук поділився планами щодо свого майбутнього.

Інші топ-події

Справа Вукоєвіча: поліція повідомила нові деталі скандального затримання екс-динамівця. Турецький футболіст задушив власного сина, який захворів на коронавірус – вбивці загрожує довічне ув'язнення.

Іспанська Ла Ліга планує поновити чемпіонат 12 червня – Реал, Барселона та інші гратимуть в інтенсивному графіку. "АПЛ не продовжувати на нейтральних полях" – проти відновлення чемпіонату Англії виступили одразу 8 клубів.

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