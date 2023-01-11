Україна

Олександр Шовковський офіційно повернувся в Динамо. Легенда українського футболу став асистентом Мірчі Луческу в тренерському штабі. Ігор Суркіс розкрив подробиці призначення.

Михайло Мудрик не став влаштовувати бунт задля трансферу і поїхав на збори з Шахтарем у Туреччину – список гравців "гірників", які вже мають одного новачка. Цікаво, що Челсі відмовився від боротьби за Мудрика, а от Арсенал відчайдушно намагається дотиснути Шахтар. Із гравцем вже все узгоджено – відомо, скільки зароблятиме Мудрик в Лондоні. Звісно, якщо перейде.

Руслан Маліновський в Італії – це естетика, сюрпризи та емоції. 10 найкращих голів українця за Аталанту.

Михайло Мудрик в Арсенал: продадуть чи не продадуть взимку?

Трансфери

Луганська Зоря офіційно підписала українського чемпіона світу, який виявився непотрібним Динамо.

Артем Довбик може стати конкурентом Яремчука в Брюгге. Бельгійці запропонують СК Дніпро-1 доволі скромну суму за нападника збірної України.

Віктор Циганков покине Динамо в січні. Кияни відпустять свою зірку за скромну суму, журналіст назвав пріоритетні напрямки.

Світ

Дієго Сімеоне покине Атлетіко по завершенні сезону 2022/23. Аргентинець очолює команду з 2011 року та привів її до чемпіонства Іспанії та двох фіналів ЛЧ.

Визначилися перші півфіналісти Кубка англійської ліги. Манчестер Юнайтед завершив казку сенсації, а Ньюкасл виграв дуель представників АПЛ. У Кубку Італії Парма із Буффоном у воротах ледь не створила диво, але Інтер вирвав перемогу.

Росія отримала офіційне рішення CAS щодо дискваліфікації з єврокубків та ЧС-2022 – усі апеляції відхилені.