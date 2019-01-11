Головні новини футболу 10 січня: Селезньов і Морозюк змінили клуби, Барселона сенсаційно програла в Кубку Іспанії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 січня.

Трансфери

Микола Морозюк став гравцем турецького Різеспора на правах оренди. Агент хавбека розповів, що в Туреччині його клієнта чекає непросте завдання – боротьба за виживання.

Натомість Євген Селезньов офіційно перейшов до Малаги, яка грає в іспанській Сегунді. Українець підписав контракт з "анчоусами" на 2,5 роки. Агент Іван Піроженко пояснив, за якої умови Селезньов відпрацює угоду до кінця.

Українці за кордоном

Іван Зотько перейшов у іспанську Льєйду – одного з лідерів Сегунди B. Тим часом Артем Мілевський покинув Кішварду й може повернутися до брестського Динамо.

Джанлука Ді Марціо запевнив, що Руслан Маліновський погодився перейти в Рому. Проте, бельгійський Генк заперечив можливість трансферу українця взимку.

Олександр Зінченко прокоментував дебютний гол за Манчестер Сіті. Натомість англійські ЗМІ виставили хавбеку чудові оцінки за гру проти Бертона.

Інші топ-події

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