Головні новини футболу 10 січня: Кубок Англії зберіг фаворитів, турнірні гойдалки Серії А
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 січня.
Україна
Донецький Шахтар запропонував Дентінью продовжити контракт. Ковалівський Колос курйозно перепідписав контракт із оборонцем – клуб вигнав гравця місяць тому.
Мірча Луческу розповів про тривалі фінансові проблеми столичного Динамо. Легенда Шахтаря Васін помер на 72-му році життя.
Європа
У Кубку Англії Ман Сіті розгромив Бірмінгем, Лідс зганьбився проти представника Ліги 2, а Тоттенхем не помітив аматорів. У чемпіонаті Італії Інтер здійснив камбек проти Роми, але Фонсека вирвав нічию та віддалив "нерадзуррі" від Скудетто. Тим часом Ювентус у більшості здолав Сассуоло і повернувся до топ-4.
У рамках Прімери Валенсія дотиснула Вальядолід, Леванте завдяки камбеку вирвав перемогу в Ейбара. Натомість Аякс і ПСВ видали, мабуть, найкращий матч 2021-го – суперник збірної України придумав шедевральний асист.
Інші топ-події
Андрій Ярмоленко ризикує отримати конкурента за 30 млн фунтів, якого раніше пов'язували з Ліверпулем та Манчестер Юнайтед. Тим часом Ліверпуль віддасть оборонця в оренду попри кадрову катастрофу в захисті.
Іспанська Севілья продовжила співпрацю з Хуленом Лопетегі. Маріонетка Переса: Реал провів жахливий поєдинок, але Зідан знайшов крайнього – розбір польотів Мадрида.