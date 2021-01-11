Україна

Донецький Шахтар запропонував Дентінью продовжити контракт. Ковалівський Колос курйозно перепідписав контракт із оборонцем – клуб вигнав гравця місяць тому.

Мірча Луческу розповів про тривалі фінансові проблеми столичного Динамо. Легенда Шахтаря Васін помер на 72-му році життя.

Європа

У Кубку Англії Ман Сіті розгромив Бірмінгем, Лідс зганьбився проти представника Ліги 2, а Тоттенхем не помітив аматорів. У чемпіонаті Італії Інтер здійснив камбек проти Роми, але Фонсека вирвав нічию та віддалив "нерадзуррі" від Скудетто. Тим часом Ювентус у більшості здолав Сассуоло і повернувся до топ-4.

У рамках Прімери Валенсія дотиснула Вальядолід, Леванте завдяки камбеку вирвав перемогу в Ейбара. Натомість Аякс і ПСВ видали, мабуть, найкращий матч 2021-го – суперник збірної України придумав шедевральний асист.

Інші топ-події

Андрій Ярмоленко ризикує отримати конкурента за 30 млн фунтів, якого раніше пов'язували з Ліверпулем та Манчестер Юнайтед. Тим часом Ліверпуль віддасть оборонця в оренду попри кадрову катастрофу в захисті.

Іспанська Севілья продовжила співпрацю з Хуленом Лопетегі. Маріонетка Переса: Реал провів жахливий поєдинок, але Зідан знайшов крайнього – розбір польотів Мадрида.