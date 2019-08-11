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ДИНАМО - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 10 серпня: Шахтар переміг Динамо у Києві, Зінченко феєрично розпочав з Манчестер Сіті новий сезон

07:00 305 Читать на русском
Головні новини футболу 10 серпня: Шахтар переміг Динамо у Києві, Зінченко феєрично розпочав з Манчестер Сіті новий сезон
Динамо – Шахтар / Фото Футбол 24

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 серпня.

Україна

Динамо перед власними вболівальниками поступилось Шахтарю в третьому турі УПЛ. Вашій увазі відеоогляд поєдинку. За традицією в Класичному не обійшлось без сутички.

Олександр Хацкевич спробував знайти пояснення чергового фіаско "біло-синіх".

Ворскла у гольовій перестрілці зуміла вирвати перемогу над Львовом. Відео голів можна переглянути на Футбол 24.

Олександрія виявилась сильнішою за Олімпік. Окрасою поєдинку став фантастичний гол Безбородька.

Європа

Манчестер Сіті знищив Вест Хем у першому турі нового сезону АПЛ. Олександр Зінченко провів потужний поєдинок, а Ярмоленко не потрапив у заявку лондонців. Також відбулись і інші матчі стартового туру чемпіонату Англії.

Новий сезон стартував у Франції і вже є перші несподіванки.

Реал все ще намагається придбати Неймара. Мадридці заманюють бразильця космічною зарплатою.

Українці за кордоном

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін може стати гравцем італійського гранда.

Олександр Зінченко міг стати учасником красивої результативної комбінації Манчестер Сіті у матчі з Вест Хемом, але у арбітра поєдинку були інші думки.

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський знову забив за Динамо Брест і приніс своїй команді чергові три очки.

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