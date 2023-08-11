Єврокубки

Динамо стартувало в Лізі конференцій з поразки від Аріса. Оборона киян знову показала клоунаду, а Бущан сейвами зберіг надії на камбек. СК Дніпро-1 зазнав розгрому від Славії – без Довбика шанси на груповий етап Ліги Європи впали майже до нуля.

Роман Яремчук забив за Брюгге вперше за 10 місяців, поклавши красивий гол в Лізі конференцій. Роман Безус продовжує феєрити в єврокубках – українець курйозним голом приніс перемогу Омонії.

Голкіпери збірної України

Трубін покинув Шахтар і поїхав у Європу. Бенфіка оголосила фінансові умови трансферу – "гірники" отримають не лише 10 мільйонів євро, а й 40% від подальшого перепродажу воротаря. У контракті Анатолія прописали божевільну клаусулу.

Лунін отримав великий шанс у Реалі – Куртуа вилетів на більшу частину сезону. Андрій почув негайний вердикт з Іспанії. Іспанський журналіст пояснив, чому Мадрид не поставить на українця.

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