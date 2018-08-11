Головні новини футболу 10 серпня: Динамо придбало українського форварда, Манчестер Юнайтед переміг у матчі-відкритті АПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 10 серпня.

Супряга став гравцем Динамо

Нападник юнацької збірної України та СК Дніпро-1 Владислав Супряга перейшов у Динамо. Контракт з 18-річним форвардом підписаний на 5 років. За інформацією ЗМІ кияни заплатили за Супрягу 6 мільйонів євро.

Супряга розповів, що мріяв грати за Динамо. Він ставить собі за мету вибороти місце в стартовому складі команди та здобувати з нею трофеї. Президент Динамо Ігор Суркіс також прокоментував цей трансфер.

"Футбол 24" розповідає, хто такий Владислав Супряга, і чому Динамо його підписало за шалені гроші. Презентація новачка відбудеться 13 серпня.

Манчестер Юнайтед переміг у матчі-відкритті АПЛ

Вчора стартував новий сезон чемпіонату Англії. У матчі-відкритті Манчестер Юнайтед переграв Лестер завдяки голам Поля Погба та Люка Шоу. Дивіться відео голів та огляд матчу. Француз вийшов на поле з капітанською пов'язкою і забив перший гол АПЛ-2018/19.

Для екс-зірки Шахтаря Фреда цей поєдинок став дебютом за Манчестер Юнайтед в офіційних матчах. Бразилець провів посередню гру і отримав найгіршу оцінку в складі переможців.

Інші топ-події

Модріч визначився зі своїм майбутнім в Реалі. Хорват узгодив з мадридцями новий контракт, за яким отримуватиме стільки ж, як і Серхіо Рамос. Таким чином, Лука відмовився від пропозиції Інтера та продовжить кар'єру в Мадриді.

Олімпік у першому матчі 4 туру УПЛ розписав нічию зі Львовом. Рятівним для донеччан став неймовірний гол Євгена Пасіча з-за меж штрафного майданчика.

Марсель у першому матчі сезону Ліги 1 розгромив Тулузу. Герой зустрічі Дімітрі Пайє забив дебютний гол нового чемпіонату після використання VAR.

Євген Коноплянка повернувся до тренувань за індивідуальною програмою, а Андрій Ярмоленко отримав компліменти від Мануеля Пеллегріні.