Наші за кордоном

Ярмоленко напередодні отримав травму – наставник Андрія повідомив деталі пошкодження. Українця критикують за матч проти Манчестер Юнайтед та бояться найгіршого – виліт з Кубка Англії не став трагедією.

Віктор Коваленко вперше потрапив у заявку Аталанти, але разом з Русланом Маліновським просидів весь матч у запасі. Аталанта переграла Наполі та вийшла у фінал Кубка Італії – наші легіонери за крок від першого трофея в Бергамо.

Петряк переможним голом вивів Фехервар у наступний раунд Кубка Угорщини – далі зустріч з Сергієм Ребровим. Чигринський та Данченко допомогли АЕКу наблизитись до півфіналу Кубка Греції.

Україна

Олімпік офіційно оголосив про підписання Яя Туре. Колос повідомив про перехід українця з досвідом виступів у чемпіонаті Італії. Маріуполь відмовився від Вакули після п'яної ДТП – клуб не знає про місце перебування футболіста.

Динамо та Легія домовились щодо переходу Шабанова – польські ЗМІ підтвердили трансфер українця. Лідера Ворскли прагнуть переманити клуби із чотирьох країн Європи – він може піти безкоштовно. Агент Тайсона прокоментував інформацію про інтерес до гравця Шахтаря із Росії.

Світ

Севілья впевнено перемогла Барселону в першому півфіналі Кубка Іспанії. Манчестер Сіті пройшов у Кубку Англії Суонсі: 4 гравців основи досить для вічних рекордів і 1/4 Кубка – позитив для Зінченка, травми незамінних.

Юрген Клопп втратив маму – наставник Ліверпуля навіть не зміг бути присутнім на похороні. Колишня дівчина Жерома Боатенга померла через тиждень після скандального розриву з гравцем Баварії. Помер легендарний захисник Реала, який двічі вигравав Кубок чемпіонів з Пушкашем і Ді Стефано.