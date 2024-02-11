Україна

Дебютант збірної України прокоментував чутки про можливу зміну громадянства: "Влітку планую подавати документи".

Українського голкіпера Реала хотіли Ювентус та Борусія Д. Італійці подвоювали суму трансферу і пропонували кращі умови.

Український футболіст перейшов на бік окупантів – вихованець Металіста гратиме у "чемпіонаті Криму". Відомий коментатор втік за кордон та висміяв Україну – "камінг-аут" про великі муки і нестерпну корупцію.

Довбик, Мудрик, Забарний: Мінмолодьспорту оновило перелік спортсменів, які прострочили терміни перебування за кордоном.

Топ-матчі дня

Реал розтоптав Жирону, зміцнивши лідерство в Ла Лізі – провал Довбика і Циганкова, спокій Луніна, шоу Віні та Беллінгема.

Байєр декласував Баварію у "чемпіонському" матчі. Кейн зник, Мюнхен забув "правило Ахметова" і поплатився.

Ерлінг Холанд дублем прибив Евертон – Миколенко ефектно принизив зірку Ман Сіті, але став одним з найгірших. Ярмолюк віддав передгольовий пас, Забарний знову привіз гол, Ліверпуль повернув лідерство в АПЛ.

Інтер у вогняному матчі ефектно перестріляв Рому – "вовки" втратили шанс увірватись у зону Ліги чемпіонів.

ПСЖ без Мбаппе обіграв Лілль перед 1/8 фіналу ЛЧ – підопічний Фонсеки оформив безглуздий автогол.

Інші головні події

Катар вдруге поспіль виграв Кубок Азії, обігравши Йорданію – найкращий бомбардир турніру оформив хет-трик з пенальті.

Мікель Артета планує трансферну революцію в Арсеналі – підсилення проблемних позицій, три гравці на вихід.

Чемпіони Європи, переможці ЛЧ та легенди АПЛ зіграли на турнірі в Москві – відомий список зіркових запроданців.