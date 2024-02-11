Головні новини футболу 10 лютого: Реал розбив Жирону в дуелі лідерів, Байєр принизив Баварію і мчить до титулу
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за суботу, 10 лютого.
Україна
Дебютант збірної України прокоментував чутки про можливу зміну громадянства: "Влітку планую подавати документи".
Українського голкіпера Реала хотіли Ювентус та Борусія Д. Італійці подвоювали суму трансферу і пропонували кращі умови.
Український футболіст перейшов на бік окупантів – вихованець Металіста гратиме у "чемпіонаті Криму". Відомий коментатор втік за кордон та висміяв Україну – "камінг-аут" про великі муки і нестерпну корупцію.
Довбик, Мудрик, Забарний: Мінмолодьспорту оновило перелік спортсменів, які прострочили терміни перебування за кордоном.
Топ-матчі дня
Реал розтоптав Жирону, зміцнивши лідерство в Ла Лізі – провал Довбика і Циганкова, спокій Луніна, шоу Віні та Беллінгема.
Байєр декласував Баварію у "чемпіонському" матчі. Кейн зник, Мюнхен забув "правило Ахметова" і поплатився.
Ерлінг Холанд дублем прибив Евертон – Миколенко ефектно принизив зірку Ман Сіті, але став одним з найгірших. Ярмолюк віддав передгольовий пас, Забарний знову привіз гол, Ліверпуль повернув лідерство в АПЛ.
Інтер у вогняному матчі ефектно перестріляв Рому – "вовки" втратили шанс увірватись у зону Ліги чемпіонів.
ПСЖ без Мбаппе обіграв Лілль перед 1/8 фіналу ЛЧ – підопічний Фонсеки оформив безглуздий автогол.
Інші головні події
Катар вдруге поспіль виграв Кубок Азії, обігравши Йорданію – найкращий бомбардир турніру оформив хет-трик з пенальті.
Мікель Артета планує трансферну революцію в Арсеналі – підсилення проблемних позицій, три гравці на вихід.
Чемпіони Європи, переможці ЛЧ та легенди АПЛ зіграли на турнірі в Москві – відомий список зіркових запроданців.