Головні новини футболу 10 лютого: Лунін зібрав схвальні відгуки та призи, гучні трансфери в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 лютого.

Україна

Львівські Карпати орендували Матара Дійє з Олімпіка. Також "леви" підсилились екс-голкіпером Шахтаря Каніболоцьким.

Тим часом Олімпік підписав двох українців з досвідом виступів за кордоном. Натомість матч донеччан у 19-му турі перенесуть через поєдинок Динамо проти Ворскли.

Новачок Динамо Беніто відзначився розкішним голом у дебютному матчі за молодіжку "біло-синіх".

Українці за кордоном

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін отримав феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та потрапив до символічної збірної туру в Сегунді за версією Marca.

Форвард Альбасете Роман Зозуля пропустить матч з головною сенсацією Іспанії. А екс-воротар Динамо Артур Рудько визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Кіпру.

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