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Головні новини футболу 10 лютого: Лунін зібрав схвальні відгуки та призи, гучні трансфери в УПЛ

07:00 461 Читать на русском
Головні новини футболу 10 лютого: Лунін зібрав схвальні відгуки та призи, гучні трансфери в УПЛ
Зозуля і Лунін / ФК Альбасете

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 лютого.

Україна

Львівські Карпати орендували Матара Дійє з Олімпіка. Також "леви" підсилились екс-голкіпером Шахтаря Каніболоцьким.

Тим часом Олімпік підписав двох українців з досвідом виступів за кордоном. Натомість матч донеччан у 19-му турі перенесуть через поєдинок Динамо проти Ворскли.

Новачок Динамо Беніто відзначився розкішним голом у дебютному матчі за молодіжку "біло-синіх".

Українці за кордоном

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін отримав феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та потрапив до символічної збірної туру в Сегунді за версією Marca.

Форвард Альбасете Роман Зозуля пропустить матч з головною сенсацією Іспанії. А екс-воротар Динамо Артур Рудько визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Кіпру.

Інші топ-події

Італійський Наполі зацікавився тренером Маліновського – відомі ще два кандидати на заміну Гаттузо. Натомість Массіміліано Аллегрі заручився підтримкою в Ювентус, а група гравців вимагає повернення колишнього тренера.

Лондонський Челсі став найприбутковішим клубом за трансферами. Зірка ПСЖ поспішає на допомогу Ібрагімовічу – Мілан готує чергову "бомбу".

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