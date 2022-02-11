Україна

Україна опустилась на 2 позиції в рейтингу ФІФА, не зігравши жодного матчу в 2022 році.

Динамо завершило турецький збір, розгромивши Широки Брієг. Гармаш забив розкішний гол, а ще був несподіваний найкращий бомбардир. Кияни повернулись до Києва. Динамо опинилось у топ-5 найкращих оборон в європейських чемпіонатах.

Кортеж Ярославського потрапив у смертельну ДТП під Харковом. Президент Металіста різко відреагував на цю інформацію. Компанія Ярославського підтвердила причетність до автотрощі.

Трансфери

Євген Коноплянка отримав новий варіант з продовженням кар'єри в Європі. Українець вилетів на переговори, але в разі невдачі має запасний варіант. СК Дніпро-1 близький до підписання хавбека з Ліги 1. Дуглас Коста офіційно став гравцем Лос-Анджелес Гелаксі.

Європа

Аталанта в більшості програла Фіорентині та драматично вилетіла з Кубка Італії – Маліновський залишився в тіні Бога. Ліверпуль здолав Лестер: Жота оформив дубль, Діас дебютував в АПЛ, Салах яскраво повернувся. Ювентус у красивому матчі сформував півфінальні пари Кубка Італії.

Роберт Лєвандовскі став найкращим одразу у 4-х номінаціях від IFFHS – поляк побив рекорди Мессі та Роналду. Бундесліга обдумує революційний формат турніру – Борусія Д і Баварія не проти. Неймар тренується у загальній групі ПСЖ перед Реалом, але є нюанс.