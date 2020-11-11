Збірна України

Тренерський штаб збірної України прибув до Польщі, взявши з собою на спаринг 25 гравців. Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко провів передматчеву прес-конференцію.

Молодий талант АПЛ несподівано виявив бажання зіграти за збірну України. Шевченко встиг відреагувати на гучну заяву.

Екс-тренер збірної України у великому інтерв’ю оцінив перспективи і проблеми національної команди і Динамо.

Європа

Пішов із життя легендарний захисник Реала та збірної Іспанії.

Андрій Ярмоленко зацікавив турецький гранд. Клуб вже готує умови контракту для українця.

Наступний матч Ліверпуля у Лізі чемпіонів може не відбутись через спалах коронавірусу.

УПЛ

Легенда Шахтаря отримав елітну тренерську ліцензію і може розпочинати самостійну діяльність наставника.

Експерт спеціально для Футбол 24 розгорнуто оцінив майбутнє Беньяміна Вербіча у Динамо.

40 днів минуло з дня смерті екс-форварда Шахтаря Сергія Ателькіна. Футбол 24 зібрав для вас історії про легенду від колишніх партнерів екс-нападника.