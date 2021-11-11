Україна – Болгарія

Олександр Петраков провів прес-конференцію перед товариським матчем – останнім домашнім для "синьо-жовтих" у поточному році. Збірна України провела тренування на стадіоні Чорноморець, який у четвер прийме спаринг проти Болгарії.

Лідер національної команди Андрій Ярмоленко віддав на благодійність преміальні за чемпіонат Європи-2020.

Трансфери і призначення

Андрій Шевченко може посприяти трансферам Зінченка та Миколенка в Дженоа вже цієї зими. До слова, італійський клуб офіційно представив тренерський штаб Шевченка, а сам українець провів першу прес-конференцію. Чому обрав саме Дженоа і про майбутні трансфери – екс-тренер збірної України розповів про все.

Марлос не поспішає підписувати новий контракт із Шахтарем і може покинути клуб вже взимку.

Хаві хоче повернути в Барселону "нового Роналду", на якого не надто розраховував Рональд Куман. Також новий тренер Барселони представив свій штаб, у який увійшов рідний брат легенди "синьо-гранатових".

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