Головні новини футболу 10 листопада: Шевченко представлений у Дженоа, Джеррард близький до призначення в АПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 листопада.
Україна – Болгарія
Олександр Петраков провів прес-конференцію перед товариським матчем – останнім домашнім для "синьо-жовтих" у поточному році. Збірна України провела тренування на стадіоні Чорноморець, який у четвер прийме спаринг проти Болгарії.
Лідер національної команди Андрій Ярмоленко віддав на благодійність преміальні за чемпіонат Європи-2020.
Трансфери і призначення
Андрій Шевченко може посприяти трансферам Зінченка та Миколенка в Дженоа вже цієї зими. До слова, італійський клуб офіційно представив тренерський штаб Шевченка, а сам українець провів першу прес-конференцію. Чому обрав саме Дженоа і про майбутні трансфери – екс-тренер збірної України розповів про все.
Марлос не поспішає підписувати новий контракт із Шахтарем і може покинути клуб вже взимку.
Хаві хоче повернути в Барселону "нового Роналду", на якого не надто розраховував Рональд Куман. Також новий тренер Барселони представив свій штаб, у який увійшов рідний брат легенди "синьо-гранатових".
Стівен Джеррард близький до призначення головним тренером Астон Вілли, яка нещодавно звільнила Діна Сміта.
Інші головні події
Хаві ухвалив показове рішення щодо Піке – ветерану Барселони доведеться більше думати про футбол.
Серхіо Рамос розлютив босів ПСЖ – вони вже пустили на вітер 4 мільйони євро.
Україна U-17 невдало стартувала у відборі на Євро-2022 – поразка, яка ставить під сумнів вихід у фінальну частину.