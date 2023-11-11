Україна

Валерій Кривенцов покинув Зорю після поразки від Маккабі Тель-Авів у Лізі конференцій. Це вже друга відставка тренера у луганському клубі в сезоні 2023/24. Офіційно клуб поки не підтвердив зміну тренера, однак це зробив тимчасовий керманич Зорі.

"Іноді спілкуюсь з Тимощуком": Луческу радіє успіхам Зеніта та чекає повернення Росії в єврокубки. Згодом екс-тренер Динамо пояснив свою позицію, запевнивши, що не підтримує агресорів.

Андрій Лунін зіграє проти Яремчука – Реал офіційно оголосив про травму Кепи. Також український воротар спричинив переполох серед грандів Бундесліги – Баварія і ще 2 клуби готові забрати безкоштовно.

Стартував 14-й тур УПЛ. Колос впевнено переграв Минай, піднявшись на шосте місце – закарпатці досі без перемог.

Єврокубки

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: перемога Шахтаря над Барселоною втримала позиції України, Зоря збагатила прямого конкурента.

Ліга чемпіонів, па-па – унікальний український клуб, як двоє вбивали наших у єврокубках.

Дебютант збірної України Максим Таловєров потрапив у команду тижня Ліги Європи.

Інші головні події

Україна – Італія: суперник оголосив заявку на вирішальний матч відбору Євро-2024 – є 2 дебютанти.

Луїс Суарес оформив хет-трик в матчі з 7-ма голами й заплутав чемпіонські перегони у Бразилії – Дієго Коста забив уперше вперше за три місяці. Трьома голами відзначився і Карім Бензема.

Неймар отримав сенсаційний вирок від Аль-Хіляля – саудівці виключили бразильця зі складу.