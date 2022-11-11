Україна

Динамо переграло Олександрію в центральному матчі туру УПЛ і піднялося на 5 місце. Мірча Луческу розкрив причину покращення результатів.

Чорноморець здолав Минай і оформив першу перемогу в сезоні. Львів переміг Рух у галицькому дербі зі скандальним вилученням.

Чемпіонат світу

Англія опублікувала повну заявку на чемпіонат світу. Німеччина оприлюднила заявку на ЧС-2022 без Ройса та Хуммельса.

Збірна Португалії також виставила заявку на ЧС-2022 – останній шанс Роналду на світову корону. Бельгія традиційно презентувала зіркову заявку на Мундіаль.

Трансфер Мудрика

З'явилася інформація, що Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика. Шахтар наразі в роздумах. Михайло потрапив у топ-10 найкращих дриблерів Ліги чемпіонів 2022/23.