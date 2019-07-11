Головні новини футболу 10 липня: збільшується кількість учасників УПЛ, Зубков забив перший гол за команду Реброва в ЛЧ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 липня.

Україна

УАФ ухвалила збільшення кількості учасників УПЛ з сезону 2020/21. Незабаром наш чемпіонат повернеться до звичного формату з 16 командами. Також у наступному сезоні в Прем'єр-лізі запрацює VAR.

Динамо офіційно пояснило відсутність Віктора Циганкова у контрольних матчах на зборах. Міккел Дуелунд пропустить частину тренувального збору через травму. Карлос Самбрано може залишитись в Динамо – долю фіналіста Копа Амеріка-2019 визначить київський клуб.

Шахтар може втратити форварда протягом цього трансферного вікна, а от захисник "гірників" заявив про намір залишитись у команді. Неприємні новини для бронзового призера – троє гравців Олександрії зазнали травм на першому тренувальному зборі. Карпати орендували хавбека в Лаціо, також мінімально переграли Калуш у контрольному матчі.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі та вирушив з англійцями в тур Азією. Євген Коноплянка не потрапив на командне фото Шальке на сезон-2019/20, але хоче тренуватись з "кобальтовими".

Українські легіонери зіграли у кваліфікації Ліги чемпіонів. Олександр Зубков забив дебютний гол за Ференцварош, а команда Сергія Реброва завдяки цьому переграла Лудогорець. Артем Сухоцький зі Слованом не зумів обіграти свого суперника. Владислав Кулач також став легіонером – він гратиме в Угорщині.

Світ

Відбулися перші матчі 1/4 фіналу Кубка африканських націй: Сенегал мінімально переграв Бенін, а Нігерія на останніх хвилинах вирвала перемогу над ПАР.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби та битва з Барселоною. Новачку мадридців Мілітао стало погано під час представлення – прес-конференцію було перервано. Азар приїхав у Реал із зайвою вагою – вболівальники обурені.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону. ПСЖ оштрафував бразильця на серйозну суму за неявку на збори.