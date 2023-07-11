Головні новини футболу 10 липня: Пятов завершив кар'єру гравця, Шевченко не очолить Боснію, підписання грандів УПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 10 липня.
Україна
Андрій Пятов офіційно завершив кар'єру гравця – відома дата прощального матчу знаменитого українського воротаря. Легенда "гірників" відтепер працює у тренерському штабі клубу.
Віталій Миколенко не полетів з Евертоном на збори. Клуб планує підписати конкурента українцю, який зазнав травми.
Ярмоленку не варто брати приклад, аномалія Реброва – 7 гравців збірної, які після Європи поверталися догравати в Україну.
Шевченко у збірній Боснії – з'явилась реакція на інсайд про перемовини з українцем.
Динамо офіційно продовжило контракт із Караваєвим. Йшлося про суттєве скорочення зарплатні, але досвідчений футболіст таки залишився в Києві.
Легенда збірної, воїн ЗСУ і тренер у Німеччині: українські фіналісти Євро-2006 – як склалися їхні долі.
Йовічевіч проти Роналду, а міг би проти Шахтаря: привид Хацкевича може коштувати тренеру успішної кар'єри.
Трансфери
СК Дніпро-1 офіційно підписав двох відомих новачків. Першим став Василь Кравець, який раніше пограв за Карпати, виступав у чемпіонаті Іспанії, а донедавна захищав кольори Ворскли. Другим став півзахисник Олександрії Максим Третьяков, за якого виклали 400 тисяч євро.
Мадридський Реал залишить у себе захисника Шахтаря – "гірники" зароблять бодай якісь гроші на оренді футболіста.
Мудрик – розчарування, Холанд – діамант: оцінка топ-трансферів минулого сезону.
Світ
Кубок КОНКАКАФ: США перемогли Канаду в серії пенальті, Ямайка мінімально обіграла Гватемалу – визначилися півфіналісти турніру за участю гравця Динамо.
Паулу Бенту після провалених переговорів з Польщею очолив збірну з Близького Сходу.