Україна

Андрій Пятов офіційно завершив кар'єру гравця – відома дата прощального матчу знаменитого українського воротаря. Легенда "гірників" відтепер працює у тренерському штабі клубу.

Віталій Миколенко не полетів з Евертоном на збори. Клуб планує підписати конкурента українцю, який зазнав травми.

Ярмоленку не варто брати приклад, аномалія Реброва – 7 гравців збірної, які після Європи поверталися догравати в Україну.

Шевченко у збірній Боснії – з'явилась реакція на інсайд про перемовини з українцем.

Динамо офіційно продовжило контракт із Караваєвим. Йшлося про суттєве скорочення зарплатні, але досвідчений футболіст таки залишився в Києві.

Легенда збірної, воїн ЗСУ і тренер у Німеччині: українські фіналісти Євро-2006 – як склалися їхні долі.

Йовічевіч проти Роналду, а міг би проти Шахтаря: привид Хацкевича може коштувати тренеру успішної кар'єри.

Трансфери

СК Дніпро-1 офіційно підписав двох відомих новачків. Першим став Василь Кравець, який раніше пограв за Карпати, виступав у чемпіонаті Іспанії, а донедавна захищав кольори Ворскли. Другим став півзахисник Олександрії Максим Третьяков, за якого виклали 400 тисяч євро.

Мадридський Реал залишить у себе захисника Шахтаря – "гірники" зароблять бодай якісь гроші на оренді футболіста.

Мудрик – розчарування, Холанд – діамант: оцінка топ-трансферів минулого сезону.

Світ

Кубок КОНКАКАФ: США перемогли Канаду в серії пенальті, Ямайка мінімально обіграла Гватемалу – визначилися півфіналісти турніру за участю гравця Динамо.

Паулу Бенту після провалених переговорів з Польщею очолив збірну з Близького Сходу.