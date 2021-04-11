Україна

У суботу були зіграні 3 матчі 21-го туру УПЛ. Шахтар без проблем розібрався з Маріуполем завдяки черговому дублю Мораєса і продовжує переслідувати Динамо. Перед поєдинком ЗМІ повідомили, що Тайсон більше не зіграє за Шахтар та покине клуб, однак Луїш Каштру не підтвердив цю інформацію. Щоправда, і не спростував.

Десна розгромила Олександрію, забивши два голи після ударів п'ятою. Команда Олександра Рябоконя піднялася на 3 місце чемпіонату, але зіграла на 2 матчі більше, ніж Зоря.

В центральному поєдинку дня Динамо переграло СК Дніпро-1. Гол-красень забив Віталій Миколенко, ще один м'яч записав до свого активу Сидорчук. Окрім голу, капітан киян отримав жовту картку і не зіграє з Шахтарем через дискваліфікацію. Також під загрозою участь у поєдинку Іллі Забарного, якому зламали ніс. Саме за той момент Артем Довбик був вилучений з поля.

Топ-матчі дня

Реал переміг Барселону в Ель Класіко вдруге в сезоні і очолив турнірну таблицю Прімери. Барса відстає на один пункт.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Лідсу. Олександр Зінченко відіграв весь поєдинок і став одним із найкращих у матчі. В інших поєдинках АПЛ Челсі та Ліверпуль здобули перемоги.

Баварія несподівано втратила очки, але першою в Європі кваліфікувалася в ЛЧ на наступний сезон.

Мілан втримав непросту перемогу, проте втратив Златана Ібрагімовіча. Швед був вилучений за неспортивну поведінку.

Наші за кордоном

Роман Безус оформив дубль в чемпіонаті Бельгії. Один із асистів в активі Романа Яремчука. Іван Петряк теж забив 2 голи в Угорщині. Сергій Ребров не став чемпіоном достроково – не врятував навіть асист українця.

Борис Тащи віддав гольовий пас у Південній Кореї.