Україна

Артем Довбик, за чутками, приєднається до Динамо до кінця сезону. Динамо не зможе провести благодійні матчі з Барселоною або Реалом через УЄФА. Цітаішвілі віддав асист у дебютному матчі в Польщі, протягнувши м'яч з центра поля в стилі Мессі.

Матчі

Ліверпуль двічі врятувався від поразки з Манчестер Сіті в чемпіонському матчі АПЛ. Топ-клас конкурента Зінченка, парадокси золотого бою, анонс фіналу ЛЧ і інші висновки читайте у звіті.

Наполі та Мілан втратили очки у боротьбі за скудетто. Неаполітанці програли Фіорентині, а "россонері" вдруге поспіль розписали нульову нічию. Аталанта програла Сассуоло, а Руслан Маліновський шикарним асистом з власної половини виблиснув на фоні партнерів.

Барселона у компенсований час вирвала важку перемогу над Леванте – "жаби" пробили три пенальті у битві з п'ятьма голами. Брентфорд супердуетом позбавляє Вест Хем мрії про ЛЧ – Ярмоленко вимушено втратив статус талісмана у матчі АПЛ.

Роналду

Роналду звинуватили у побитті 14-річного хлопчика з аутизмом, чий телефон він розтрощив – поліція почала розслідування. Миколенко і Ко офіційно задекларували найгірший сезон Кріштіану за 12 років. Віталій, до речі, потрапив у дрім-тім Fantasy АПЛ після феєричного матчу з Манчестер Юнайтед.