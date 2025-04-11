Відбулися перші чвертьфінали Ліги Європи та конференцій. "Футбол 24" презентує дайджест топ-новин за 10 квітня.

Україна

Довбик офіційно визнаний найкращим гравцем місяця в Серії А. Керівник ліги засипав українця компліментами.

Зубкова і Сікана відверто оцінили турецькі ЗМІ. Один українець блищить і повертає до життя, іншого списав новий тренер.

Забарний може стати одноклубником Мудрика. Челсі давно стежить за українцем.

Шахтар хоче підписати захисника Динамо. Він має замінити гравця збірної України.

Реал провів тренування після гучного фіаско проти Арсенала – у клубі розкрили стан Луніна.

Помер легендарний Олександр Косевич.

Аль-Шабаб знову не дозволив Бущану подивитися за своєю сухою перемогою.

Світ

Ліон завдяки фейлам Онана врятував нічию з МЮ, Тоттенхем не дотиснув Айнтрахт, Рейнджерс втримав нічию з Атлетіком.

Челсі розніс Легію у матчі Ліги конференцій – дебютний гол заміни Мудрика, провал Палмера і Нкунку, дублі Санчо з Мадуеке.

Лаціо зазнав сенсаційної поразки у Норвегії. Буде-Глімт, який зупинив Олімпіакос Яремчука, завдяки дублю Салтнеса зробив заявку на півфінал ЛЄ.

Ліга конференцій: Фіорентина, Бетіс і Рапід зробили заявку на півфінал – австрійці помстилися шведам за "теплий прийом".

Мессі самотужки вибив команду українця з Кубка КОНКАКАФ – Лео оформив дубль у ворота чемпіона світу.

"Мої м’язи були мертвими": створив унікальний фінт, пережив зраду від Реала і підвів Мілан – маестро Фернандо Редондо.

УЄФА жорстко покарав арбітрів матчу Атлетіко – Реал: вони не зарахували скандальний пенальті Альвареса.

Помер тренер, який тричі приводив Реал до чемпіонства.