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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - БАРСЕЛОНА АЯКС - ЮВЕНТУС

Головні новини футболу 10 квітня: Барселона перемогла МЮ, Ювентус розписав нічию з Аяксом, Динамо підписало новачка

07:00 211 Читать на русском
Головні новини футболу 10 квітня: Барселона перемогла МЮ, Ювентус розписав нічию з Аяксом, Динамо підписало новачка
Барселона здолала Манчестер Юнайтед

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 10 квітня.

Ліга чемпіонів

Завершились перші поєдинки 1/4 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Після матчів вівторка у середу сильнішого виявляли Аякс з Ювентусом та Манчестер Юнайтед з Барселоною.

В Амстердамі Аякс та Ювентус розписали мирову та відклали питання вирішення володаря путівки у півфінал до матчу-відповіді. Рахунок на 45-й хвилині гри відкрив Кріштіану Роналду, проте вже на старті другого тайму Аякс зусиллями Давіда Нереса відновив рівновагу. Матч завершився з рахунком 1:1 – відео голів та огляд поєдинку.

На Олд Траффорд Барселона обіграла Манчестер Юнайтед. Єдиний гол був забитий вже на старті поєдинку, причому його автором став гравець МЮ. Люк Шоу зрізав м'яч у власні ворота після удару Луїса Суареса. Це взяття воріт стало єдиним у матчі – дивіться відеоогляд зустрічі.

Фанати Манчестер Сіті чекають повернення Олександра Зінченка після травми. Вболівальники знищили конкурента українця після його невдалої гри у матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

Україна

Динамо підсилилось черговим новачком. Склад киян поповнив 27-річний уругваєць Карлос Де Пена, який виступає на позиції атакувального півзахисника. Угода розрахована до кінця поточного сезону та містить опцію продовження. Де Пена прокоментував свій перехід в Динамо.

Медіахолдинг, який багато років транслював матчі УПЛ, не подав заявку на участь в тендері. Прийом заявок завершився 6 квітня.

Скандал у Першій лізі – адміністратор Прикарпаття розбив обличчя арбітру, який обслуговував їхній матч проти Миколаєва.

Інші головні події

Зінедін Зідан схвалив трансфер Едена Азара – мадридці заплатять за перехід бельгійця більше 100 млн євро.

Сейв Андрія Луніна в матчі Атлетіко – Леганес став найкращим у березні в чемпіонаті Іспанії. Українець у тому матчі відбив пенальті.

Вінченцо Монтелла став головним тренером Фіорентини. Контракт розрахований до літа 2021 року.

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