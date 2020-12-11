Ліга Європи

Зоря завершила виступи в Лізі Європи поразкою від Браги: команди з різних турнірів, гідність на межі розгрому і заслужене підсумкове місце луганців. Віктор Скрипник знайшов позитив у невдачі та похвалив своїх підопічних. Форвард команди назвав причини фіаско.

У плей-офф турніру виступатимуть інші українські команди. Динамо та Шахтар дізналися всіх потенційних суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи. Донеччани під час жеребкування будуть сіяними, тому отримають легшого опонента, а кияни в статусі несіяних ризикують зустрітися з європейським грандом.

В інших матчах Ліги Європи Арсенал влаштував перестрілку з шедевром Елнені, Рома програла, Янг Бойз скандально пробився в плей-офф. Українці зіграли з різною успішністю. ЛАСК здійснив камбек після помилки Євгена Чеберка, шосте поспіль фіаско Романа Яремчука, якого новий тренер навіть не поставив у стартовий склад.

Реакція на Інтер – Шахтар

Шахтар напередодні вистояв нічию з Інтером. "З одного боку – чоловіки, з іншого – сумне г**но": наш тенісист не розуміє радості Шахтаря, росіяни пишуть про ганьбу. Асиметричний шедевр Каштру і три складові успіху в Мілані – як "гірники" відмовилися від квитка в 1/8 ЛЧ.

Анатолій Трубін став найкращим гравцем матчу та потрапив у номінацію на футболіста тижня в Лізі чемпіонів. Луїш Каштру озвучив сміливі плани Шахтаря у Лізі Європи.

"Супер-Трубін відправив Інтер у прірву": катастрофа в ЛЧ залишила Конте єдиний шанс, три жертви на продаж уже в січні. Інтер не буде виходити на трансферний ринок взимку – покарання для тренера за провал з Шахтарем.

Інші топ-новини

Помер чемпіон світу у складі збірної Італії Паоло Россі. Україна зберегла місце у топ-25 найсильніших рейтингу ФІФА. Динамо мінімально випереджає Шахтар за набраними очками у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Манчестер Юнайтед визначився з долею Сульшера після вильоту з Ліги чемпіонів. Зідан покине Реал попри вихід у плей-офф Ліги чемпіонів – ЗМІ розкрив сенсаційні плани француза і Переса.