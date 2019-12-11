Головні новини футболу 10 грудня: Шахтар готовий до Аталанти, Інтер і Аякс поза Лігою чемпіонів, 14 команд – в плей-офф

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 грудня.

Шахтар – Аталанта

Луїш Каштру оголосив попередню заявку на матч Ліги чемпіонів і поспілкувався з пресою напередодні поєдинку з Аталантою.

Бергамаски не без проблем приземлились у Харкові. Керманич "Богині" Джан П'єро Гасперіні теж відповів на запитання журналістів перед матчем.

Ліга чемпіонів

Іспанська Барселона перемогла Інтер у матчі з трьома скасованими голами міланців. Ансу Фаті став наймолодшим автором гола у Лізі чемпіонів.

Тим часом Борусія Д обійшла Інтер, Бенфіка вибила Зеніт, а Валенсія відправила Аякс у Лігу Європи. Також Наполі розгромив Генк завдяки хет-трику Міліка, Ліверпуль завершив казку Зальцбурга.

Інші топ-події

Італійський Наполі офіційно звільнив Анчелотті – його, вочевидь, замінить Дженнаро Гаттузо. А Дідьє Дешам продовжив контракт зі збірною Франції.

Екс-хавбек збірної України Денис Олійник може перейти в Десну. Мюнхенська Баварія нібито готова заплатити Шахтарю за Тете 50 млн євро.

Натомість проведення Ель Класіко знову опинилося під загрозою через нові акції протесту.