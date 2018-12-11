Головні новини футболу 10 грудня: представники Львова – найкращі у 18 турі УПЛ, Смалійчук налаштований покинути Карпати

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 10 грудня.
Україна
УПЛ назвала найкращих за підсумками 18 туру. Серед гравців найкращим став захисник Львова Володимир Адамюк, який відзначився дублем у воротах Олександрії. Адамюк випередив Віктора Циганкова, який оформив хет-трик у ворота Карпат. Наставник Львова Юрій Бакалов став найкращим тренером туру.
Віце-президент Карпат Олег Смалійчук подав у відставку, яку наразі офіційно не підтверджено. А екс-тренер Карпат Ігор Йовічевіч дав ексклюзивне інтерв'ю для "Футбол 24".
Також ми підсумували заключний тур УПЛ у 2018 році та виступи українців за кордоном.
Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов надіслав у ФФУ заяву з проханням перевірити дотримання Динамо вимог фінансового фейр-плей.
Європа
УЄФА назвав претендентів на потрапляння до команди року – у список потрапили 50 гравців, а ФІФА роздумує над створенням нового турніру. Тим часом поєдинок Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон судитиме арбітр, який показав Андрію Шевченку єдину червону картку в його кар'єрі.
Барселона офіційно відмовилась від проведення матчу проти Жирони у США. Раніше Федерація футболу Іспанії заборонила проводити поєдинки чемпіонату в іншій країні.
"Футбол 24" підсумував головні події європейського вікенду.
Інші топ-події
Артем Кравець та Олександр Кучер допомогли Кайсеріспору розгромити одного з лідерів чемпіонату Туреччини.
Златан Ібрагімовіч залишиться у США – Мілан спростував ймовірність повернення шведа.