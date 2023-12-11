Наші за кордоном

Циганков та Довбик створили ефектний гол у ворота Барселони, а Жирона влаштувала побоїще гранду та повернулася на вершину Прімери. Лунін додав головного болю Анчелотті – українець скористався шансом у воротах Реала.

Фантастичний Миколенко, розпочавши гольову атаку, виграв дербі у Мудрика, а Евертон здолав Челсі. Чеберко допоміг Коламбус Крю завоювати Кубок МЛС.

Україна

Чорноморець завдав Колосу першої поразки за 3 місяці та перервав серію провалів. Рух не втримав перемогу над Ворсклою, але обійшов Динамо в УПЛ – Степанюк забив і отримав червону.

Динамо поставило Минаю ультиматум щодо скандального матчу. Шахтар знайшов спосіб компенсувати втрати від війни і свавілля ФІФА – "гірники" виходять на ринок Саудівської Аравії.

Світ

Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Лутоном, перервавши безвиграшну серію. Гвардіола пояснив таємниче зникнення Холанда зі складу. Тоттенхем розгромив Ньюкасл, зупинивши 5-матчеву безвиграшну серію.

Байєр розписав бойову нічию зі Штутгартом і закріпився на вершині Бундесліги. Реал домовився з ПСЖ про перехід Мбаппе – інсайд про несподівану щедрість Мадрида і унікальний бонус.