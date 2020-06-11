Головні новини футболу 10 червня: Зозуля невдало повернувся з карантину, турецькі інтриги Ярмоленка та Реброва

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 червня.

Наші за кордоном

Роман Зозуля невдало вийшов з карантину. Українець повернув іспанський футбол поразкою принциповому супернику. Вирішальний шедевр у зустрічі створив "інвалід" з Таврії. Альбасете ризикує вилетіти з Сегунди – команда над зоною вильоту лише завдяки кращій різниці голів. "Зозуля був і залишається й***ним нацистом": фанати Райо Вальєкано знову накинулися на українця.

Представник Андрія Ярмоленка прокоментував інформацію про перехід лідера збірної України в турецький гранд. Тим часом Сергій Ребров нібито згоден стати головним тренером Фенербахче – преса переконує, що фахівець погодився на низку незручностей. Нинішній клуб Реброва дивом втратив перемогу в Угорщині – гола Ігоря Харатіна не вистачило Ференцварошу.

Руслан Маліновський зіграв у контрольному матчі Аталанти – українець розпочав атаку, яка завершилася розкішним голом. Артем Довбик допоміг своїй команді пробитися у фінал Кубка Данії.

Україна

Віктор Циганков повернувся у загальну групу Динамо – лідер киян готовий зіграти проти Зорі. Віталій Миколенко та ще 7 гравців дивують, пекельні умови, 3 поповнення з лазарету перед поєдинком за друге місце.

Зоря може припинити існування – ЗМІ рапортують про серйозні проблеми луганського клубу. Ігор Суркіс жорстко розкритикував УАФ і готовий оплатити тести для всієї Першої ліги. Поліція закрила справу щодо расистського скандалу з Тайсоном.

Європа

Баварія переграла Айнтрахт і вийшла у фінал Кубка Німеччини – класні Перішіч і Мюллєр, кров Кімміха, дуже різні тайми. Манчестер Юнайтед скасував спаринг за кілька хвилин до старту – у кривдника збірної України раптово виявили коронавірус.

УЄФА підготував план екстреного завершення Ліги чемпіонів – плей-офф на двох стадіонах з фіналом 23 серпня. Гданськ ризикує втратити право проведення фіналу Ліги Європи – відомий новий фаворит.

Челсі планує масову чистку на літо – відомо, хто входить до групи ризику. Справа Манчестер Сіті: CAS провів слухання щодо дискваліфікації Зінченка і Ко з Ліги чемпіонів. МЛС проведе супертурнір у форматі чемпіонату світу – розкішний спосіб оживити футбол. АПЛ провела останню хвилю тестування на коронавірус.