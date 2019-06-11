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Головні новини футболу 10 червня: збірна України здолала Люксембург, Шахтар знайшов кандидата на заміну Фонсеці

07:00 1243 Читать на русском
Головні новини футболу 10 червня: збірна України здолала Люксембург, Шахтар знайшов кандидата на заміну Фонсеці
Збірна України здолала Люксембург / Фото Роман Породько

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 червня.

Україна – Люксембург

Підопічні Шевченка обіграли Люксембург та здобули важливі 3 очки в рамках відбору до Євро-2020.

Вашій увазі відео голів та найкращих миттєвостей матчу за участі "жовто-синіх".

Один з юних лідерів національної команди України шокував мережу зізнанням про стосунки із відомою спортивною ведучою.

Європа

Реал готує чергове підсилення на наступний сезон. Тренер збірної Франції зізнався, що його підопічний поповнить табір мадридців.

Скандал трапився перед матчем Ісландія – Туреччина. Гості пообіцяли помститись «кривдникам» у Стамбулі.

Барселона не втрачає надії підписати молодого капітана Аякса.

Україна

Лідер Динамо може втратити шанс перебратись до табору іспанського гранда, трансферу може завадити ще один гравець збірної України.

Шахтар знайшов кандидата на посаду головного тренера в європейському чемпіонаті.

Гравець Динамо уник важкої травми і готується допомогти збірній України у півфіналі ЧС-2019 проти Італії.

Бонус: Футбол 24 підготував для Вас традиційну рубрику із фото футбольних знаменитостей за минулий тиждень.

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Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу
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    Євро-2020 — 00:466659 Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу
10
год
:
20
хв
Україна U-20
18:30
Італія U-20
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